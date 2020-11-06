также в разделеОбщество
«Киборг» Шараскин принял присягу нардепа 10
Главу Харьковского окружного админсуда отстранили из-за дела о взятке 10
Госгеокадастр: Крымчане могут отсудить в ЕСПЧ деньги за утраченное имущество 10
В Украине возобновили работу более 50 лабораторий для ПЦР-тестов 13
Умер Михаил Жванецкий 45
Шмыгаль: Введение тотального карантина не рассматривается 8
Публицист: Самая высокая инстанция – это сын Василия Стуса, а он поддержал Медведчука и назвал его реакцию адекватной 36
Вся Украина оказалась в красной и оранжевой карантинных зонах 65
В Украине ввели штрафы за неношение масок 63
Глава ОАСК Вовк рассказал, почему не ходит на допросы в НАБУ: Срок досудебного следствия закончился еще 16 сентября 16
Степанов: «Черных» карантинных зон в Украине не будет 23
Украинские пограничники задержали молдавского дипломата на контрабанде сигарет 19
В Украине зафиксирован 9721 новый случай COVID-19 23
Степанов: Карантин выходного дня введут со следующего уикенда 37
5 ноября. Картина дня 14
У Кернеса заявили, что тот вернется в Харьков до 20 декабря 22
СБУ ведет переговоры с Google и Apple о запрете российских приложений 25
Венгрия ввела дополнительные ограничения на границе с Украиной 17

Госпитализация в больницы пациентов с COVID-19 происходит исключительно по показаниям и по установленному врачом диагнозу.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Любая госпитализация должна происходить исключительно по показаниям. Это в том числе и ваша безопасность, уважаемые украинцы. Потому что любая больница имеет так называемую внутренне больничную инфекцию, и если у вас нет показаний, именно показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома. До 80% людей, страдающих COVID-19, имеют легкое течение болезни, и им не показана ни одна госпитализация», - сказал Степанов.

Степанов отметил, что госпитализация не происходит по желанию пациента, а только по установленному врачом диагнозу и его направлению в госпитализацию.

«Когда у человека появляются симптомы, медицинские работники выясняют ее состояние, принимают решение о госпитализации или оказании помощи в амбулаторных условиях. Госпитализация по клиническим критериям показана больным с подозрением или подтвержденным COVID-19 при наличии не менее одного из этих признаков: частота дыхания 10 или более 30 дыхательных движений, сатурация менее 92, нарушение сознания, или пациенты с течением заболевания средней тяжести, имеющие тяжелую сопутствующую патологию: тяжелое течение артериальной гипертензии, декомпесованый сахарный диабет, иммуносупрессивные состояния, тяжелая хроническая патология дыхательной системы, почечная недостаточность», - сказал Степанов.

Также министр отметил, что существуют и такие случаи, когда человек, особенно из групп риска, заболел ОРВИ, имеет температуру, клинические признаки коронавирусной болезни, но не сообщает об этом своему семейному врачу.

«Обращайтесь, пожалуйста, к своему семейному врачу, для того, чтобы он решал, что именно делать, какую схему лечения выбирать, необходима госпитализация или нет, чтобы он направил мобильную бригаду. Не занимайтесь самолечением», - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3024 грн.
24
Теги