Тоталітарний Китай зацікавлений у затяжній війні в Україні, - Мотиль

Росія є набагато більш нагальною проблемою безпеки, і, можливо, навіть загрозою для Китаю.

Про це пише в The Hill професор політології Олександр Мотиль.

Він розглядає три можливі результати з точки зору інтересів безпеки Китаю.

Якщо Росія переможе в Україні, як би там не була визначена перемога, Путін буде сповнений впевнености в собі і зарозумілости, його імперіалістична авантюра виявилася успішною в тому, щоб зробити Росію знову великою. Така Росія може бути досить нерозумною, щоб напасти на країну НАТО або спробувати анексувати північний Казахстан, жоден з цих кроків не принесе користи Китаю.

Наступним буде зміна тону. Тріумфальна Росія може почати згинати м'язи і кинути виклик своїй заклятій дружбі з Китаєм. Можливо, умови партнерства можуть бути змінені, щоб відобразити новий статус Росії? Можливо, Пекін може подумати про те, щоб платити більше за енергоносії з Росії? Можливо, Китай може припинити публікувати іредентистські карти з китайськими назвами для російських міст?

Вічна дружба може не випаруватися за одну ніч, але це, безумовно, створить більш складні відносини, які можуть перевірити терпіння Китаю.

Якщо Росія програє в Україні, то, однак, втрата буде визначена, може з'явитися цілий шерег високодестабілізуючих сценаріїв.

Повністю переможена Росія може опуститися до внутрішнього насильства, тим самим дестабілізуючи Євразію. Владімір Путін може бути повалений в результаті перевороту, і його режим може впасти. Елітна боротьба була б неминучою, і могла б спалахнути громадянська війна. Неетнічні росіяни можуть скористатися хаосом, щоб проголосити незалежність, і Російська Федерація може досягти свого безславного кінця. Правда, Китай може анексувати великі шматки російського Далекого Сходу, але ці досягнення будуть затьмарені загрозами безпеки, які випливають від його північного сусіда.

Війна, яка триває, але Росія не перемагає, є очевидним улюбленим вибором Китаю. Слабка Росія, причетна до непереможної війни, буде покарана, але все ще існує як васал Пекіна і не має альтернативи поклонінню своєму китайському сюзерену. Така Росія ідеально підходить Китаю.

І війна не повинна бути затяжною, щоб ця мета була досягнута. Це може закінчитися завтра, тому що Росія вже є блідою тінню свого колишнього «я». Її армія була розгромлена, її економіка знаходиться на межі великої кризи, і її народ, хоча і в значній мірі підтримує війну, відчуває зростаючий економічний біль.

Важливо, що ослаблена Росія також вплинула б на інтереси Америки, Європи та України...

Наслідки для американської політики очевидні. США повинні активно добиватися того, що хоче Китай: слабкої Росії. Цього легко досягти, допомагаючи Україні зупинити Путіна, як це, нарешті, може зробити адміністрація Трампа.