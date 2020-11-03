Убедительная победа Energy Standard, а Сиобан Хоги (Siobhan Haughey) становится MVP, не участвуя в скин-рейсах

1-2 ноября в Duna-Arene (Будапешт) прошел очередной матч ISL, в котором сошлись французская Energy Standard, канадская Toronto Titans, американская New York Breakers и итальянская Aqua Centurions.

Положение команд после первого дня:

Energy Standard – 279

Totonto Titans – 241

New York Breakers – 202

Aqua Centurions – 150.

Такой расклад давал основания ожидать упорную борьбу за лидерство вплоть до скин-рейсов (гонок на выбывание), и первые заплывы второго дня, казалось бы, подтверждали этот прогноз.

В заплыве 100 метров вольным стилем у женщин Сиобан Хоги взяла «джек-пот» на 15 очков, Фемке Хемскерк (Femke Heemskerk) добавила в командный зачет еще 6 очков за 3-е место, в то время как «титаны» получили лишь 5 очков за 4-е место Мишель Коулман (Michelle Coleman).

В аналогичном заплыве у мужчин 1-е и 3-е места взяли представители «центурионов» Алессандро Миресси (Alessandro Miressi) и Марчело Черигини (Marcelo Chierighini), правда без «джек-пота». Как и в первый день, мужская половина Aqua Centurions выглядела вполне достойно, но провал женщин был еще катастрофичнее – 9.5 очков против 33-х накануне.

На дистанции 200 метров баттерфляем у женщин победным дублем отметились Богларка Капаш (Boglarka Kapas) – «джек-пот» на 12 очков – и Светлана Чимрова (Svetlana Chimrova) из NY Breakers, на такой же дистанции у мужчин «джек-пот» на 12 очков взял Чад ле Кло (Chad le Clos) из Energy Standard, его порыв поддержал Грегор Зирк (Gregor Zirk), занявший 3-е место и 6 очков.

Далее, в заплыве на 100 метров у женщин на спине «выстрелила» Totonto Titans – Кайли Мэсс (Kylie Masse) взяла «джек-пот» на 15 очков, ее подруга по команде Лиза Браттон (Liza Bratton) добавила 6 очков за третье место. Эмили Сибом (Emily Seebohm) и Джорджия Дэвис (Georgia Davies) за 2-е и 5-е места принесли Energy Standard 11 очков. Этот заплыв стал пробой сил главных действующих лиц будущих женских скин-рейсов.

Развил успех «титанов» в аналогичном заплыве у мужчин Shane Rian, взяв 12 очков, его партнер по команде принес еще 4-е очка за 5-е место. Однако, Евгений Рылов (Evgeny Rylov) и Мэтт Греверс (Matt Grevers) за 2-е и 3-е места принесли французской команде 13 очков, не давая канадцам сильно сократить разрыв.

В этот момент положение команд было следующим:

Energy Standard – 359

Totonto Titans – 307

New York Breakers – 248

Aqua Centurions – 180.

И хотя «энергетики» несколько увеличили разрыв от «титанов», казалось, что интрига сохранится до скин-рейсов. Однако, Energy Standard не стал поддерживать интригу, и лидеры «энергетиков» серией блестящих побед сняли вопрос о победителе.

Сначала юная Анастасия Шкурдай (Anastasia Shkurdai) взяла «джек-пот» в 15 очков на дистанции 100 метров комплексного плавания, а ее подруга по команде Мири-Софи Харви (Mary-Sophie Harvey) добавила 6 очков («титаны» вязли только 9 очков за 4-е и 5-е места). Затем на такой же дистанции у мужчин победил Флоран Манаду (Florent Manaudou) – 10 очков, а Energy Standard продвинулся на 13 очков против 9 очков Totonto Titans.

Далее неукротимая Сиобан Хоги победила на дистанции 200 метров вольным стилем у женщин с «джек-потом» в 24 очка, а ее напарница по Energy Standard Фемке Хемскерк получила еще 6 очков за третье место. «Титаны» получили лишь 7 очков за 2-е место Ребекка Смит (Rebecca Smith).

На такой же дистанции у мужчин победу «энергетикам» с «джек-потом» в 12 очков принес Данас Рапсис (Danas Rapsys), а Грегор Зирк добавил 4 очка за 5-е место. «Титаны» получили только 9 очков.

И завершила эту впечатляющую серию побед Energy Standard дебютантка команды Младелина Банич (Madelina Banic) на дистанции 50 метров баттерфляем у женщин с «джек-потом» на 15 очков, к которым Анастасия Шкурдай добавила еще 6; «титаны» получили лишь 4 очка за 5-е место.

После этого разрыв между Energy Standard и Totonto Titans достиг 115 очков и вопрос о победителе был снят.

Высокий класс мужской части команды Aqua Centurions в очередной раз подтвердил Себастиан Сабо (Szebasztian Szabo), взяв на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин «джек-пот» на 24 очка.

Далее можно отметить победы «энергетиков» на дистанции 100 метров брассом как у женщин, которую добыла 15-летняя Бенедетта Пилато (Benedetta Pilato), так и у мужчин, где вполне закономерно победил опытнейший Илья Шиманович (Ilia Shimanovich).

Команда Energy Standard в составе Евгений Рылов, Симонас Билис (Simonas Bilis), Сиобан Хоги и Фемке Хемскерк уверенно выиграла смешанную эстафету 4х100 вольным стилем, хотя после двух мужских этапов первый состав «энергетиков» шел третьим, а лидировали «центурионы», усилиями Алессандро Миресси и Марчело Черигини.

В двух последних заплывах перед скин-рейсами лидеры обменялись победами: в женском комплексном плавании на 400 метров победила Тэсс Сеплуча (Tessa Cieplucha) из Totonto Titans («джек-пот» на 15 очков), в мужском – Макс Ступин (Max Stupin) из Energy Standard («джек-пот» на 12 очков).

При полностью определившемся порядке команд в матче, скин-рейсы давали шанс пловцам побороться за звание MVP (самого ценного участника) матча.

Стиль женского скин-рейса выбирала команда из Торонто: плавание спиной было выбрано под Кайли Мэсс и Лизу Браттон, и действительно, Кайли Мэсс достаточно уверенно выиграла все три заплыва.

Однако, в полуфинал вошли обе участницы от Energy Standard – Эмили Сибом и Джорджия Дэвис взяли 2-е и 3-е места соответственно, и не прошла Лиза Браттон, занявшая лишь 6-е место. В финал прошла Seebohm.

Аналогичная ситуация возникла и у мужчин, где «энергетики» выбрали вольный стиль под Флорана Манаду и Чада ле Кло, но последний не попал в полуфинал, куда прошли сразу два «центуриона» – Себастиан Сабо Алессандро Миресси, а Сабо добрался и до финала, где победителем, как и двух предыдущих заплывах стал Манаду.

Итоговое положение команд:

Energy Standard – 609 очков (4 командных очка)

Totonto Titans – 448 очков (3 командных очка)

New York Breakers – 354.5 очков (2 командных очка)

Aqua Centurions – 290.5 очков (1 командное очко).

Последним сюрпризом игрового дня стала победа Сиобан Хоги в номинации MVP – впервые в истории ISL этот титул получил участник матча, не участвовавший в скин-рейсах.

Также необходимо отметить, что в первый день матча украинский пловец Михайло Романчук, выступающий за Aqua Centurions, на дистанции 400 метров вольным стилем установил новый рекорд Украины.

После 6 матчей и перед двумя днями отдыха, лидируют команды Los Angeles Current – 9 очков (участвовала в 3-х матчах), Cali Condors и London Roar – по 8 очков (2) и Energy Standard – 7 очков (2).

Далее идут: Iron – 6 очков (2), Tokyo Frog Kings и Toronto Titans – 5 (2), New York Breakers – 5 (3).

Замыкают таблицу DC Trident – 4 очка (3), Aqua Centurions – 3 очка (3).

По итогам регулярного сезона, 8 лучших команд образуют два полуфинала по два победителя которых образуют финал Лиги.

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

использование свободное при условии ссылки на пресс-службу ISL.

Все подробности – на официальном сайте ISL https://isl.global/