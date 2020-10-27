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Митрополит Киккский Никифор заявил, что глава Православной Церкви Украины Епифаний – раскольник, так как был рукоположен Филаретом Денисенко.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Киккский Никифор сказал 26 октября, в интервью программе ANT1.

Митрополит Никифор сказал, что «мы потеряли дар речи, когда Блаженнейший помянул имя Епифания – раскольника», который «поэтому и не признается Церквями, ибо он рукоположен отлученным Филаретом Денисенко».

Он также отметил, что «Вселенский патриарх дал автокефалию этим раскольническим группам, поэтому его (Епифания – Ред.) и не признали другие Православные Церкви, кроме Вселенского патриархата, а через год – Греческой Церкви и Александрийской».

Владыка подчеркнул, что на предыдущих заседаниях Синода «мы все согласились единодушно касательно этого вопроса (признания ПЦУ – Ред.). Как вдруг наступает пятница, 23 октября, и архиепископ Хризостом поминает имя Епифания… Вы же понимаете, что это не наша прихоть, что мы так отреагировали? Повторяю, Епифаний стал антиканоническим предстоятелем украинской церкви, ибо принадлежит к раскольническим группам в Украине. Есть определенные правила».

Митрополит Никифор подчеркнул, что в связи с ситуацией, возникшей «на Кипре существует риск раскола внутри Церкви, в то время, как функционирование Православной Церкви также затруднено».
ForUm

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