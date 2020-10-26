также в разделеРелигия
Епископ УПЦ заявил, что решение архиепископа Кипрского Хризостома по ПЦУ принято не в духе соборности, а ради отстаивания личных интересов 8
В Киевской, Винницкой и Одесской областях освящены часовня и новые храмы УПЦ 8
В Луганской области УПЦ помогает пострадавшим от лесных пожаров 13
Киевские духовные школы издали учебник для начинающих изучать Ветхий Завет 11
Митрополит Онуфрий рассказал, как Бог никогда не отвергается от человека 7
В РПЦ заявили, что возможно, прекратят евхаристическое общение с архиепископом Хризостомом, но не с Кипрской Церковью 11
Митрополит Антоний дал оценку признания ПЦУ Кипрским Предстоятелем 26
Четыре митрополита Кипрской Церкви призвали Архиепископа Хризостома ІІ отозвать признание ПЦУ 11
Митрополит Антоний призвал ответственно голосовать на выборах 12
Митрополит Антоний рассказал о духовном наследии преподобного Амвросия Оптинского 10
На Закарпатье освятили памятный знак в честь 100-летия возрождения Православия в Ужгороде 34
В РПЦ готовятся к освящению собора Святого Саввы в Сербии, который строили более 100 лет 11
В РПЦ назвали черным пиаром попытки убеждать в том, что Патриарх Кирилл долларовый миллиардер 20
Митрополит Антоний объяснил, достаточно ли добрых дел для спасения души 9
На Ровенщине суд отказался выселять священника УПЦ из церковного дома 13
Митрополит Онуфрий расскажет, как болезни приводят к Богу 22
В УПЦ отметят 30-летие дарования Грамоты об автономии Церкви 21
Предстоятель рассказал, почему праведники иногда умирают трагически 13

Нарушая святые каноны, духовенство объявляет войну Самому Богу и вносит разделения в мировое Православие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, комментируя поминовение во время богослужения главой Кипрской Церкви архиепископом Хризостомом II главы ПЦУ Епифания.

По словам владыки Луки, недавно глава Кипрской Церкви заявлял, что ПЦУ «к Церкви не имеет никакого отношения, а те, кто в их структуре называются священнослужителями, не имеют вообще канонического рукоположения», а предав Мать-Церковь, архиепископ Хризостом совершил грех хулы на Святого Духа.

«Некоторые иерархи Кипрской церкви уже высказали свое недовольство и несогласие с таким самочинным поступком архиепископа Хризостома II, потому что они понимают всю пагубность такого решения», - подчеркнул митрополит Лука.

Он объяснил, какие последствия несет в себе раскол.

«Что делают предстоятели тех Поместных церквей, которые идут против Духа Святого, давшего нам не только Догматы, но и Каноны жизни Церкви? Во-первых, они дают возможность укорениться в своей злобе и ненависти антихристианским силам, которые ведут борьбу с Богом. Во-вторых, они разрушают ту Поместную церковь, к которой сами принадлежат, внося соблазн, смущение и разделения среди своих же братьев. В-третьих, они навеки этим отправляют свои собственные души в муку вечную, увлекая за собой души тех, кто им доверял. Самое страшное наказание от Бога понесет то духовенство, которое ставит национальное единство выше единства всех христиан вокруг Христа. Не будет пощады тем иерархам, кто политику, карьеру или материальную выгоду ставит выше Евангельской Истины», - заключил митрополит Лука.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2800 грн.
8
Теги