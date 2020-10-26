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Лидер «Радикальной партии Олега Ляшко» Олег Ляшко обратился в Национальную полицию Украины и к генеральному прокурору с требованием расследовать возможную фальсификацию результатов голосования в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 (Черниговская обл.).

«Кандидат от власти побеждает на участках с аномально высокой явкой, что свидетельствует о массовой скупке голосов в его пользу. Я обратился с заявлением в Нацполицию и Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за подкуп избирателей и фальсификацию выборов», - написал Ляшко в Facebook.

Ранее кандидат на промежуточных выборах народного депутата в ОИО №208 Анатолий Гунько («Слуга народа») сообщил, что согласно проведенному его штабом подсчету голосов он победил на выборах с разницей 1442 голоса.

В свою очередь Ляшко заявил, что не признает результат «этих купленных выборов» и заявил о масштабном подкупе избирателей в округе.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что «высокая явка по этому округу действительно имела место и действительно есть повод задуматься, почему она была», и посоветовал Ляшко подготовить документы для проверки всех фактов возможных правонарушениях в день голосования и установления причин высокой явки.
ForUm

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