также в разделеРелигия
Митрополит Антоний призвал ответственно голосовать на выборах 5
Митрополит Антоний рассказал о духовном наследии преподобного Амвросия Оптинского 5
На Закарпатье освятили памятный знак в честь 100-летия возрождения Православия в Ужгороде 5
В РПЦ готовятся к освящению собора Святого Саввы в Сербии, который строили более 100 лет 5
В РПЦ назвали черным пиаром попытки убеждать в том, что Патриарх Кирилл долларовый миллиардер 9
Митрополит Антоний объяснил, достаточно ли добрых дел для спасения души 7
Митрополит Онуфрий расскажет, как болезни приводят к Богу 12
В УПЦ отметят 30-летие дарования Грамоты об автономии Церкви 9
Предстоятель рассказал, почему праведники иногда умирают трагически 8
Митрополит Антоний рассказал, почему молитва – это язык любви 7
В УПЦ объяснили, как реагировать на заявление Папы Римского о признании однополых браков 29
Предстоятель УПЦ отпел погибшего наместника Хрещатицкого монастыря 78
Епископ УПЦ рассказал, в чем ценность живого общения 8
Управделами УПЦ рассказал, какое главное богатство дарит человеку Бог 8
Верующие УПЦ считают, что Зеленский совершил ошибку, встретившись с Варфоломеем 13
Митрополит Антоний объяснил, как стать другом Богу на земле 8
На Черниговщине духовенство и верующие УПЦ поддержали Всеукраинскую акцию «Посади дерево» 38
На Буковине найдено тело погибшего настоятеля Хрещатицкого монастыря 24

В Ровенской области года Березновский районный суд 22 октября рассмотрел иск от общины ПЦУ о выселении священника Полесской епархии УПЦ из церковного дома в селе Полесское и отказал в его удовлетворении.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, община ПЦУ требовала выселить из церковного дома протоиерея Степана Корольчука, его жену и пятерых детей, которые проживают в доме с 1999 года и имеют право собственности на здание.

«Вся циничность этого иска заключается в том, что людей хотят лишить жилья, не имея для этого никаких оснований, – комментирует Раиса Приходько, правозащитница Полесской епархии УПЦ. – Истцы умышленно не указали, что в доме, кроме взрослых, проживает еще двое малолетних детей».

Основными аргументами, которыми апеллировали представители ПЦУ в суде, рассказывают очевидцы, является то, что религиозной общины УПЦ, после так называемого добровольного перехода в 2019 году, якобы не существует, а значит и священнику УПЦ не место в деревне.

«Община УПЦ села Полесское насчитывает 350 человек, а это почти втрое больше, чем задекларировали сторонники ПЦУ своих людей на так называемых приходских собраниях», – комментирует протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по урегулированию межконфессиональных споров при Полесской епархии УПЦ.

Заслушав аргументы обеих сторон, районный суд вынес решение отказать в удовлетворении иска общине ПЦУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги