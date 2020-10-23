Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Донецкую и Луганскую области.

Зеленский ознакомится с состоянием реализации Национальной программы «Большая стройка» в регионе, посетил Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» в Кременной, а также спорткомплексы в Краматорске.

По состоянию на 9:00 23 октября в Украине зафиксировано 7517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 26 октября.

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы Ан-26 установила причины аварии. Генерал-майора Александра Туринского отстранили от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приказом Министра обороны Украины

На организацию опроса и работу волонтеров партии «Слуга народа» необходимо потратить 75 млн гривен, а максимальная сумма расходов может достичь 103 миллионов гривен. Окружной административный суд Киева отказался отменить опрос Зеленского.

На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

Отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля Сергей Журавель подал иск против президента Владимира Зеленского.