Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по иску о признании противоправным объявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 на избирательных участках. Об этом сообщила пресс-служба суда.

С соответствующим иском к президенту обратился житель Ивано-Франковской области.

Суд открыл производство по делу и назначил его к рассмотрению в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании 23 октября 2020 в 08:00. В связи с тем, что стороны, которые были надлежащим образом уведомлены, не прибыли на судебное заседание, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве.

В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. «Объявления любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца», - считают в суде.

Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства, суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении.

Решение вступает в законную силу в соответствии со статьей 255 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов.