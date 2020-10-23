Отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля Сергей Журавель подал иск против президента Владимира Зеленского.

«Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих, под прикрытием «стремления к миру». Я подаю иск в Генеральную прокуратуру о совершении преступления Владимиром Зеленским на посту Верховного Главнокомандующего и Президента Украины», - говорится в заявлении Журавля.

Согласно заявлению, отец разведчика обвиняет Зеленского в том, что он запретил подразделениям специального назначения проведение в районе села Зайцево спасательно-поисковых мероприятий. По словам отца, это привело к тому, что раненый Ярослав Журавель погиб от кровопотери в «серой зоне».

В заявлении указывается, что Зеленский взял «под личный контроль» ситуацию с обстрелом эвакуационной группы в районе Зайцево и запретил проведение спасательно-поисковых работ с огневой поддержкой в случае обстрела со стороны гибридных войск РФ.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование. Погибший медик был гражданином Эстонии.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.

Российские оккупанты не давали украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего.

Тело третьего украинского защитника боевики передали 21 июля.