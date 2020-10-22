21 октября в Москве, в конференц-зале отеля «Националь» по инициативе сопредседателей Комитета 2017 Виталия Захарченко (Украина), Михаила Зернова (Россия) и Ольги Зиновьевой (Германия) прошло 2-е заседание Круглого стола «Поиск мира на Донбассе». Об этом сообщает инициатор создания платформы «Слово Народа»Виталий Захарченко на своей странице в Фейсбук, сообщает From-ua.

В дискуссии приняли участие члены Трехсторонней Чрезвычайной Комиссии по урегулированию российско-украинского кризиса (ТЧК) из России, Украины, ДНР и Германии. Изначально мероприятие планировалось провести в Донецке, но руководство ДНР не дало разрешение на проведение миротворческого мероприятия.

Виталий Захарченко в очередной раз отметил бесперспективность нынешних форматов урегулирования взаимоотношений участников конфликта на Юго-Востоке Украины и призвал всех заинтересованных в мире искать новые подходы в урегулировании конфликта в Донбассе. Как один из шагов в этом направлении было принято решение о создании на базе общественного союза «Мы народ Украины» мощного политического блока, объединяющего сотни общественных организаций и политических партий Украины, с которыми поддерживает отношения международное общественное движение «Комитет 2017» www.com2017.com и общественный союз «Мы народ Украины» под руководством Наталии Миролюб.

Предполагается, в частности, усилить будущий блок организациями ветеранов правоохранительных органов и спецслужб. Благотворительный фонд «Юго-Восток» Виталия Захарченко под руководством Валерия Лоскутова, выступившего на заседании, планирует расширить свою деятельность на территории Украины и Донбасса, подключив предпринимателей России, Украины, ДНР в миротворческий процесс.

Генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин отметил необходимость подготовить обращение общественности президентам России, Украины, главам ДНР и ЛНР с призывом к миру и конструктивному диалогу, а также необходимости привлечения общественности в переговорный процесс.

Однако общественные инициативы порой встречают противодействие с самых неожиданных сторон. Так, выступающие представители ДНР также отметили, что руководство республики, к сожалению, продолжает блокировать процесс регистрации общественных организаций и политических партий, лишая жителей Донбасса конституционных прав на их создание.

Большой интерес вызвало выступление представителя «Зиновьев Центра» Романа Руколеева, который предложил провести общероссийский, а позднее Международный он-лайн форум по теме «Место России, Украины, ЛНР и ДНР в формирующемся посткапиталлистическом мире» для дискуссии, в которую будут приглашены эксперты ключевых интеллектуальных клубов (Зиновьвский клуб, Изборгский клуб, Сретенский клуб, Столыпинский клуб, Византийский клуб) и других независимых центров мысли.

В ходе такой дискуссии будет определена картина настоящего мира и образ того, в каком направлении он трансформируется, определены основные вызовы и угрозы, факторы мировых процессов и место России, Украины, ДНР и ЛНР в этих процессах. После такого экспертного обсуждения, материалы будут выложены на портал www.slovonaroda.com с целью запуска широкой общественной дискуссии, по итогам которой предлагается сформировать Концепцию устойчивого развития ЛНР и ДНР. На следующем этапе развития которой предлагается сформировать на портале «Платформу народного большинства», на база которой собранные эксперты начнут разработку Программы экономического развития региона.