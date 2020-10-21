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Большинство Православных Церквей до сих пор не признали ПЦУ, чтобы сохранить чистоту Православия.

Фото: скрин видео «Украина 24»

Об этом Патриарх Филарет  сказал в интервью, которое 20 октября вышло в эфире телеканала «Украина 24».

Глава Киевского Патриархата подтвердил, что накануне действительно призвал Православные Церкви не признавать Томос ПЦУ.

«И ни одна Церковь, вне зависимости от того, призываю я или не призываю, этот Томос не признает, – подчеркнул он. – <...> Не признают, потому что в этом Томосе заложен отход от чистоты Православия».

Филарет объяснил, что «отход от Православия заключается в том, что Константинопольскому патриарху этим Томосом предоставляется не только первенство чести, а первенство власти в Православии. А это уже своеобразное папство».

«Так мы православные или католики? Мы – православные, и в Православной Церкви все Церкви равны, и нет ни одной Церкви, которая имела бы большую власть, чем остальные. А в этом Томосе это заложено. Поэтому Православная Церковь, если она хочет сохранять чистоту Православия, она не должна признавать этот Томос. И так Православные Церкви и делают – до сегодняшнего дня они этот Томос не признают»,- сказал глава Киевского Патриархата.

Таким образом, добавил Филарет, «у ПЦУ будущего нет».

«Потому что в Томосе, которым они руководствуются, заложено верховенство власти, а не чести Константинопольского патриарха. И кто признает этот Томос, тот признает верховенство власти Константинопольского патриарха. А если он признает верховенство власти Константинопольского патриарха, то он уже не сохранил чистоту православного вероучения, он отошел. И вот прошло два года, а Православные Церкви не признают этот Томос. Почему же не признают? В свое время представители ПЦУ говорили, что "вот, пройдет время и будут признавать одна за другой". Но уже два года! А не признают, потому что не хотят признавать первенство власти Константинопольского патриарха. И никогда этого не будет», – подчеркнул Филарет.

 
ForUm

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