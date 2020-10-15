Президент Владимир Зеленский подписал указ № 449/2020 «О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений». Документ предусматривает передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственную в коммунальную собственность.

Также Зеленский подписал указ № 430/2020 о назначении на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко.

По состоянию на 9:00 15 октября в Украине зафиксировано 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. К «красной зоне» отнесены 8 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов и город Северодонецк.

В Офисе президента Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос 25 октября.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне политического кризиса и уличных акций принял решение уйти в отставку.

В пятницу, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон.

В одной из квартир дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где летом произошел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.





Евросоюз в четверг ввел санкции против 6 высокопоставленных чиновников России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию крушения малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.