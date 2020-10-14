В Винницкой области, в селе Пилява сегодня освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Богородицы.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, чин освящения храма совершил викарий Тульчинской епархии епископ Ладыжинский Сергий.

За богослужением архиерей поблагодарил настоятеля Свято-Покровского храма иерея Ростислава Гера за труды на вверенном ему послушании. Также, по благословению Предстоятеля УПЦ, иерей Григорий Крочак был удостоен звания протоиерея.

Отмечается, что это первая архиерейская Божественная литургия в селе за 100 лет.

По совершении богослужения епископ Сергий поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником.