Полиция в рамках досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допросила несколько тысяч человек.

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Нацполиции на информационный запрос Укринформа.

«Сообщаем, что в ходе осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве был выдвинут и проверен ряд версий, отработано значительное количество информации, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению 20.07.2016 года умышленного убийства Павла Шеремета, допрошено несколько тысяч человек и приняты другие определенных уголовно-процессуальным Кодексом Украины меры», - говорится в ответе на информационный запрос.

Также в ГСУ НПУ напомнили, что досудебное расследование по установлению организаторов совершение этого убийства продолжается до сих пор.

Ранее председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полиция проверяла версию о возможной причастности гражданина Максима Зотова к гибели журналиста Павла Шеремета еще на первых этапах расследования.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.