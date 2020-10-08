Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что будет судиться с газетой Bild за интервью с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на tagesspiegel.

Интервью с Навальным было опубликовано 6 октября. В нем российский оппозиционер назвал Шредера «мальчиком на побегушках у Путина». Кроме того, по словам Навального, бывший канцлер получал от президента России тайные платежи. При этом оппозиционер признал, что доказательств у него нет.

Шредер назвал заявления Навального ложными. Он также отметил, что Bild распространила информацию, не обратившись к нему за комментарием.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Навальный был отравлен химический нервно-паралитическим ядом группы «Новичок».

Le Monde 22 сентября со ссылкой на собственный неназванный источник написала, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Навальный мог сам принять нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок».