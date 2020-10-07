также в разделеРелигия
Греческий митрополит рассказал, почему важно прощать врагов 10
В Киеве проведут Афонский вечер и презентуют книгу об известном подвижнике 12
В Церкви рассказали, почему не нужно бояться конца света 10
Дети из 18-ти епархий УПЦ сняли видео о храмах, в которые они ходят 9
В Одесской области УПЦ строит подстанцию экстренной медицинской помощи 10
Епископ УПЦ объяснил, что значит «христоцентризм» 8
На Волыни священники УПЦ искали пути работы с молодежью 7
Семья священника УПЦ нуждается в помощи для лечения полуторагодовалого сына 10
На Буковине настоятель захваченного храма УПЦ приглашает верующих вместе возвести новый храм 14
Митрополит Антоний объяснил, что важнее для спасения: вера или дела 74
На Волыни освятили временный храм УПЦ 11
Митрополит УПЦ рассказал, чем опасна гордость 9
В Днепре священник УПЦ отпел воина ООС, который погиб во время тушения лесных пожаров 10
Митрополит Онуфрий объяснил, как выполнение Божьих законов помогает победить зло 9
В УПЦ рассказали, в какие дни нельзя венчаться 8
В Кременчуге освятили новый храмовый комплекс УПЦ 16
Митрополит Онуфрий возглавил престольный праздник в монастыре в честь иконы Богородицы «Услышательница» 12
В Киево-Печерской лавре 10 октября откроется Покровская ярмарка 87

Человек призван стать храмом Живого Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

 «Когда в сердце человека живет Живой Бог – он духоносец, если там Бога нет – он трупоносец. Это уже не дух, облеченный в плоть, а скелет, на котором висит будущий труп. «Вы храм Бога Живаго», – говорит нам апостол Павел о смысле и назначении нашей с вами жизни», - объяснил владыка Лука.

Он напомнил, почему не нужно путать «великое человеческое предназначение с ее профанацией, которая звучит на языке современных язычников фразой «бог у меня в душе».

Эти люди не лгут, они говорят правду. На самом деле бог у них в душе. Но это их бог, а не Тот, Кто ради нас стал Человеком. Этот «бог, живущий в душе», всего лишь местный сердечный домовой, который питается струпьями страстей своего хозяина. Так, вместо храма, в котором должен жить Живой Бог, человек превращает свое сердце в сатанинское капище. В таком «храме» возносятся не молитвы к Богу, а воскурения дьяволу. Кому позволять жить в своем сердце, а кого изгонять, каждый пусть решает для себя сам. Я же желаю всем своим читателям, чтобы тот великий замысел, который Бог имеет по отношению к каждому из нас, получив свое начало в нынешней жизни, был реализован в вечной радости будущего века», - заключил митрополит Лука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3061 грн.
14
Теги