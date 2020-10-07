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В столице 8 октября состоится литературно-музыкальный вечер, во время которого расскажут о посвящённых Афону изданиях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на анонс события в Фейсбук, в рамках мероприятия состоится презентация украинского перевода греческой книги «Преподобный Паисий Святогорец», увидевшей свет в женском монастыре в честь апостола Иоанна Богослова в Суроти (Греция).

 «На презентации вы услышите, как родился украинский перевод всемирно известной книги и другие святогорские истории», — обращаются ко всем организаторы.

 Специальный гость вечера — регент хора Свято-Троицкого Ионинского монастыря, профессор, искусствовед, протоиерей Димитрий Болгарский, который исполнит духовные песнопения.

 Также, по словам организаторов, всех гостей ждут тёплая атмосфера, угощение и розыгрыш книг.

 Начало мероприятия в 18.30.

Вечер пройдёт по адресу:ул. Богдана Хмельницкого, 34-А (издательство «АДЕФ-Украина»).
ForUm

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