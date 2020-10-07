В Одесской области, в Покровском скиту Украинской Православной Церкви в селе Мариновка обустраиваются помещения для подстанции экстренной медицинской помощи.
Фото: Одесская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал епархии, социальный проект реализуется по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.
Благодаря поддержке благодетелей на территории скита обустраивают пункт базирования медиков и гараж для спецтранспорта.
После завершения работ и ввода в эксплуатацию жители села Мариновка и окрестных сел смогут получать квалифицированную экстренную медицинскую помощь.
В епархии отмечают, что бригады медиков из других населённых пунктов не могли оперативно прибыть на вызов из-за удаленности и плохих дорог. Теперь эта проблема решится.
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