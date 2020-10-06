Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает УНИАН, сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на решение суда присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева о продлении срока ареста Антоненко.

Адвокаты на заседании суда подчеркивали, что Антоненко не собирается скрываться от следствия и суда или бежать за границу. Они настаивали на изменении меры пресечения на любуюй, которая не предусматривает содержания под стражей и позволит Антоненко быть вместе с семьей.

Кроме того, защитники сообщили, что из-за постоянной необходимости посещать судебные заседания и других обстоятельств, связанных с его заключением, жену Антоненко уволили с работы, поэтому его семья осталась фактически без средств к существованию.

Прокурор возражал против удовлетворения апелляции и настаивал на том, что Антоненко якобы может скрываться, бежать и оказывать давление на свидетелей.

Заслушав стороны и лиц, которые готовы взять Антоненко на поруки, коллегия судей приняла решение оставить без удовлетворения апелляционные жалобы защиты.

Соответствующее решение суда присутствующие в зале встретили криками: «Позор!» и «Свободу Риффмастеру!».

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.