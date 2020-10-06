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На Буковине настоятель и верующие приглашают всех, кто может возводить стены, приобщиться к богоугодному делу строительства храма в селе Кальновцы, чья церковь была захвачена представителями ПЦУ в 2019 году.


Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, ранее епархия опубликовала обращение настоятеля и верующих о том, что религиозная община села Кальновцы нуждается в помощи кладки стен храма.

Строительство храма в честь святого великомученика Пантелеймона продолжается и совершается собственными силами каждую субботу.

Так, 3 октября верующие всего за день положили 20 тыс  кирпичей.

«Все люди положили кирпичи в то сокровище, которое зачтено на небе и которое "ни моль, ни ржа не истребляют и воры не подкапывают и не крадут" (Мф. 6:20), потому что оно сохранено на небесах», – отмечают в епархии.

Также со словами поддержки, советами и помощью звонили верующие из других епархий Украинской Православной Церкви. Настоятель храма и верующие очень благодарны за такую неожиданную и весомую поддержку.

Помочь в строительстве можно, предварительно связавшись по указанным телефонам.

Настоятель храма протоиерей Антоний:  +38 097 814 9554, +38 099 918 82 95.
Староста храма Дмитрий: +38 050 879 85 93.
Ответственный за строительство Иван Козмуляк: +38 050 978 18 49.
ForUm

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