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В Луцке освящен временный храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Серафима Саровского.

Фото: «Православна Волинь»

Чин освящения совершил викарий Волынской епархии УПЦ епископ Камень-Каширский Афанасий (Герман), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православна Волинь».

Водосвятный молебен с чином освящения возглавил епископ Камень-Каширский Афанасий в сослужении благочинного Луцкого центрального округа протоиерея Александра Богданова, настоятеля прихода священника Владислава Галайчука и гостей в священном сане.

Каждый четверг на новом приходе УПЦ в административном центре Волынской области будет совершаться молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому.

Адрес храма в честь преподобного Серафима Саровского: Луцк, район ГПЗ, улица Шота Руставели, 9 (вход от школы №20).
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