В Луцке освящен временный храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Серафима Саровского.
Фото: «Православна Волинь»
Чин освящения совершил викарий Волынской епархии УПЦ епископ Камень-Каширский Афанасий (Герман), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православна Волинь».
Водосвятный молебен с чином освящения возглавил епископ Камень-Каширский Афанасий в сослужении благочинного Луцкого центрального округа протоиерея Александра Богданова, настоятеля прихода священника Владислава Галайчука и гостей в священном сане.
Каждый четверг на новом приходе УПЦ в административном центре Волынской области будет совершаться молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому.
Адрес храма в честь преподобного Серафима Саровского: Луцк, район ГПЗ, улица Шота Руставели, 9 (вход от школы №20).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время