также в разделеРелигия
Митрополит Антоний объяснил, что важнее для спасения: вера или дела 10
На Волыни освятили временный храм УПЦ 6
Митрополит УПЦ рассказал, чем опасна гордость 8
Митрополит Онуфрий объяснил, как выполнение Божьих законов помогает победить зло 8
В УПЦ рассказали, в какие дни нельзя венчаться 8
В Кременчуге освятили новый храмовый комплекс УПЦ 16
Митрополит Онуфрий возглавил престольный праздник в монастыре в честь иконы Богородицы «Услышательница» 12
В Киево-Печерской лавре 10 октября откроется Покровская ярмарка 13
Предстоятель УПЦ объяснил, что делать, когда нет желания молиться 10
На Харьковщине освящен новый храм УПЦ 12
Митрополит Онуфрий рассказал, что хуже: провиниться перед Богом или перед ближним 10
Митрополит Антоний освятил кафедральный собор в Вологде 11
Священники УПЦ благословили призывников и военных на несение службы 10
Предстоятель УПЦ рассказал, в чем особенность монашеского подвига 11
Митрополит Онуфрий рассказал, почему родителям важно молиться за детей 10
Под Чугуевом УПЦ отслужила панихиду на месте крушения самолета 8
Митрополит Антоний сегодня расскажет о важности проекта «Люди мира» 18
На Волыни активисты ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ 16

В Днепре священник Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Константин Калашников совершил отпевание воина 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Артема Бондаренко, погибшего во время ликвидации лесного пожара на Луганщине.

Фото: Днепропетровская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

На войну Артем Бондаренко пошел добровольцем в 2014 году. Участвовал в боях в Донецком аэропорту, Песках, Авдеевской промзоне, Станице Луганской.

«На позициях, где была 9-я рота, произошел лесной пожар. Огонь продвигался со скоростью 60 км / ч. Уцелеть очень тяжело. Артем, проводя мероприятия эвакуации, к сожалению, выходил последним», - рассказал сослуживец Олег Колинько.

У Артема остались родители, сестра, жена и дочь.

Посмертно бойца наградят Орденом «За мужество».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3270 грн.
9
Теги