В Днепре священник Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Константин Калашников совершил отпевание воина 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Артема Бондаренко, погибшего во время ликвидации лесного пожара на Луганщине.
Фото: Днепропетровская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.
На войну Артем Бондаренко пошел добровольцем в 2014 году. Участвовал в боях в Донецком аэропорту, Песках, Авдеевской промзоне, Станице Луганской.
«На позициях, где была 9-я рота, произошел лесной пожар. Огонь продвигался со скоростью 60 км / ч. Уцелеть очень тяжело. Артем, проводя мероприятия эвакуации, к сожалению, выходил последним», - рассказал сослуживец Олег Колинько.
У Артема остались родители, сестра, жена и дочь.
Посмертно бойца наградят Орденом «За мужество».
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