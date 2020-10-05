В Кременчуге состоялся чин освящения храмового комплекса Украинской Православной Церкви в честь преподобного Серафима Саровского.

Фото: Кременчуцька газета

Божественную литургию в новом храме возглавил митрополит Кременчугский и Лубенский Николай, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Кременчуцьку газету».

На богослужении присутствовали многочисленные гости, среди которых – мэр Кременчуга Виталий Малецкий и семья главных меценатов строительства во главе с Максимом Королем.

По окончании богослужения митрополит Николай поздравил прихожан с этим знаменательным днем, отметив, что с появлением нового дома Божьего у жителей и гостей Кременчуга есть прекрасная возможность усилить молитву за украинский народ и его будущее.

Как рассказал настоятель отец Феодосий, ранее в небольшом храме, который больше напоминал часовню, вмещалось лишь небольшое количество людей, а в новом храме молиться смогут не менее сотни верующих. Рядом с церковью установили фонтан и фигурки ангелов, а также построили приходской дом, где проводятся занятия воскресной школы и духовные беседы. Кроме того, у храмового комплекса появилась своя котельная.

«Все это стало возможным благодаря поддержке меценатов – семьи Король, – подчеркнул архимандрит. – <...> Сегодня вышло так, что мы освятили храм Серафима Саровского и сегодня день Ионы Киевского. Это два великих святых, которых все чествуют. Они словно сошлись сегодня в этом новом храме».