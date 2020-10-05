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В Запорожской и Хмельницкой епархиях священники Украинской Православной Церкви благословили призывников и военных на несение службы.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, протоиерей Вячеслав Гончаренко сказал напутственное слово перед несением военной службы молодым призывникам Вольнянского края Запорожской области.

Отец Вячеслав рассказал о том, как важно в нашей жизни быть настоящим мужчиной, ответственным, смелым и честным. Священнослужитель также указал на то, что только с верой в Господа можно преодолеть любые препятствия. Новобранцы получили в дар небольшие иконы, после чего отец Вячеслав окропил будущих воинов святой водой.

На Хмельниччине протоиерей Алексей Шаповал благословил военнослужащих Военной части А 2730 ст.Ярмолинцы на несение службы на востоке Украины.
ForUm

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