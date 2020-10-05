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Шевченковский райсуд Киева отменил постановление следователя Госбюро расследований о закрытии производства по фальсификации полицией дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца «порасследовали» и вынесли постановление о закрытии», - сообщили адвокаты по делу.

 

«Расследование» включало допрос «психолога по походке» и главного следователя, а те сказали, что «ничего не фальсифицировали и по всему – вынесли постановление о закрытии».

«Такое впечатление, что ГБР это не орган, который должен расследовать преступления МВД, а подразделение по покрытию этих преступлений», - отмечают юристы.

«Даже в суде ГБР пыталось скрыться за разными адресами и рассказами о «полном и объективном расследовании. К счастью, на судью это впечатления не произвело, постановление о закрытии дела против фальсификаторов отменил, направил на дополнительное расследование», - говорится в сообщении.

Защитники считают, что единственное доказательство причастности одной из подозреваемых Яны Дугарь – экспертиза – имеет признаки фальсификации. Это касается, в частности, исследования ее походки. Защита подала в ГБР заявление о преступлении и, как следствие, в апреле было открыто уголовное производство. Однако уже в июне следователь бюро это производство закрыл.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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