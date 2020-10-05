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В Харьковской области митрополит Изюмский и Купянский Елисей в сослужении духовенства Чугуевского и Печенежского благочиний совершил панихиду на месте крушения самолета с курсантами близ города Чугуева.

Фото: Изюмская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, панихида была совершена на 9-й день после авиакатастрофы самолета АН-26. В проповеди после богослужения митрополит Елисей выразил соболезнования родным и близким погибших.

Владыка призвал вознести свои молитвы об усопших и просить Всемилостивого Бога, чтобы Он простил всякий грех, вольный и невольный, принял в Свои обители погибших и утешил родственников и близких.

Как сообщалось ранее, 25 сентября при заходе на посадку около 20.50 возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет АН-26. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек, 26 из которых погибли.
ForUm

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