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Глава правозащитной организации NGO «Public Advocacy»Олег Денисов в ходе 45-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН во время обсуждения доклада Верховного комиссара ООН по Украине представил факты нарушений прав верующих УПЦ.

Фото: protiktor.com

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на protiktor.com, в своем заявлении Олег Денисов перечислил некоторые факты грубейшего нарушения прав верующих и религиозных организаций УПЦ за последние 6 лет.

«От лица православных христиан Украины я выражаю крайнюю обеспокоенность тем, что по всей Украине уже шестой год происходят столкновения, мотивированные ненавистью к верующим Украинской Православной Церкви. 4 сентября этого года был жестоко избит священник УПЦ за его принадлежность к конфессии. В с. Задубровка  вооруженные монтировками преступники избивали верующих при попытке захватить их храм. В 2015 году полицейские батальоны жестоко, с причинением тяжелых травм, избили верующих УПЦ с. Катериновка. Подобных инцидентов в Украине сотни», - отметил правозащитник.

Кроме того, в своем заявлении он указал на закон о принудительном переименовании религиозных организаций УПЦ, который продолжает действовать, несмотря на критику на национальном и международном уровне.

Верховному комиссару ООН и главе Совета по правам человека ООН глава NGO «Public Advocacy» рекомендовал обратить внимание на межконфессиональные конфликты в Украине и отражать их в своих отчетах.

«Хочу отметить, что волна силовых захватов храмов УПЦ усилилась после предоставления Константинопольским Патриархом Варфоломеем Томоса новой религиозной конфессии, именуемой «Православная Церковь Украины». Сторонники этой конфессии часто инициируют и принимают активное участие в захватах церквей УПЦ. Власть реагирует неэффективно.

Я убедительно прошу Верховного комиссара ООН, а также Совет по правам человека ООН, обращать внимание на эти конфликты и отражать их в своих отчетах», - призвал Олег Денисов.
ForUm

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