Верующим украинцам важно с ответственностью отдать свой голос на предстоящих выборах глав и депутатов местных советов, которые состоятся в Украине 25 октября.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, называя критерии, какими должны руководствоваться верные чада Церкви, отдавая свой голос за того или иного кандидата.

«Важнейшим критерием является отношение человека к нашей Украинской Православной Матери-Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Если кандидат – человек церковный, участвующий в жизни Церкви, не восстает против Нее, за него можно с чистой совестью отдать свой голос», – подчеркнул митрополит Лука.

По мнению владыки, можно поддержать кандидата, который не является церковным человеком или соблюдает в вопросе религии нейтралитет, но честно несет свою службу, соблюдает закон.

«На что мы должны обратить внимание, делая свой выбор – это наличие в партийных списках открытых ненавистников нашей канонической Церкви, или разжигателей вражды против Нее», – отметил запорожский митрополит.

Он объяснил, что если подобный человек придет к власти, «он везде и всегда будет выступать о том, что ваш храм нужно забрать, вы – не патриоты, и продуцировать прочую ложь», «он не будет ратовать за мир в громаде, а наоборот, будет стараться, используя властные полномочия, навредить тем, кого считает своими врагами».

Отдавать свой голос за гонителя Церкви или пассивно наблюдать за тем, как распинают Мать-Церковь – есть грех, предупредил управляющий Запорожской епархией УПЦ.

«Я прошу вас, чтобы такие непорядочные люди не попали во власть, быть внимательными и обязательно принять участие в выборах!» – призвал митрополит Лука.