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В Сумской области  в селе Яровое Кролевецкого округа освящен храм УПЦ в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Фото: Конотопская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Конотопской епархии, чин освящения совершил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.

В этот же день владыка Роман возглавил Божественную литургию в новом храме. 

После праздничного богослужения архиерей поздравил верующих с радостным событием и вручил церковные награды благотворителям и активным прихожанам. 

Община села Яровое не имела храма больше 70 лет. Во время гонений на месте старой церкви сделали отделение почты. Только сейчас на том же месте удалось возродить православный храм.

 

 

 
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