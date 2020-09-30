В Винницкой области 28 сентября состоялся IV Православный благотворительный фестиваль «Дети под покровом Богородицы».

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, на фестивале собрали около 20 тыс гривен для 19 детей с особыми потребностями.

Организатор мероприятия — молодёжный отдел Винницкой епархии.

На сцене выступили победитель песенного конкурса «Голос страны – 2017», клирик Бориспольской епархии УПЦ протоиерей Александр Клименко с дочерью Анной, лауреат международных конкурсов Максим Ткачук, клирик Одесской епархии архидиакон Андрей Пальчук, молодёжный хор «Саманта» и танцевальные коллективы с Виннитчины.

Перед началом концерта на улице прошла благотворительная ярмарка. На ней посетители фестиваля могли купить выпечку, приготовленные прихожанами храмов Винницкой епархии и изготовленные учениками воскресных школ поделки.

Собранные во время концерта в Доме науки и техники 20 тысяч гривен, а также пересланные онлайн-пользователями средства будут переданы в помощь детям с особыми потребностями, живущим в Жмеринском благочинии Винницкой епархии.