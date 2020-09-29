также в разделеРелигия
В столичном Введенском монастыре отметили 600-летие явления иконы «Призри на смирение» 8
Предстоятель УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в День памяти жертв Бабьего Яра 12
Митрополит Антоний объяснил, почему нужно всегда помнить о Боге 9
Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь чествует множество икон Богородицы 5
Митрополит Антоний объяснил, почему современному обществу не нужны счастливые люди 15
На Херсонщине начала работу конференция священников УПЦ по работе с молодежью 15
В Запорожской области появится новый храм УПЦ 19
Епископ УПЦ рассказал, как научиться не бояться страданий 8
Митрополит Антоний объяснил, как Церковь должна взаимодействовать с новыми течениями в обществе 10
На Волыни опечатан храм УПЦ из-за попыток захвата активистами ПЦУ 9
Церковь молится об упокоении погибших в авиакатастрофе на Харьковщине 9
В Золочево дом священника УПЦ снова подвергся атаке вандалов 11
Президент наградил митрополита УПЦ орденом «За заслуги» 27
На Черниговщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ 14
На Закарпатье и Житомирщине освящены новые храмы УПЦ 14
Митрополит Онуфрий рассказал, как государство должно относиться к Церквям 8
В РПЦ заметили исторические манипуляции в учебниках для украинских школьников 15
Полиция открыла дело против клирика ПЦУ, который угрожал убить священника УПЦ 11

В Одессе сегодня отпраздновали день памяти преподобного Кукши Одесского.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии, праздничную Божественную литургию в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении архиереев, братии обители в священном сане и многочисленного духовенства Одесской епархии.

После завершения богослужения был отслужен праздничный молебен перед ракой с мощами святого угодника Божия.

***Преподобный Кукша Одесский родился в 1875 году в селе Арбузинка Херсонского района Николаевской губернии. За свой долгий и нелегкий исповеднический жизненный путь преподобный Кукша Одесский прошел лагеря, ссылки, его постоянно переводили из одного монастыря в другой, лишая возможности быть со своими духовными чадами. Но ничто не сломило дух этого старца.

Преподобный был тем духовным источником, к которому стекались люди, истомленные безбожием, стремящиеся к свету Божественной любви, «разбивающие оковы человеческого греха».

Господь прославил старца за его смирение и простоту. Почитание преподобного Кукши началось сразу после его кончины.

Народ шел на его могилу на братском монастырском кладбище, просил святого угодника и по его молитвам получал облегчение в скорбях и болезнях.

В 1994 году были обретены его святые мощи и схиигумен Кукша был причислен к лику святых в чине преподобных Украинской Православной Церковью. Его святые мощи находятся в Успенском храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги