Апелляционная палата изменила меру пресечения бывшему президенту УДБК «Укрбуд» Максиму Микитасю на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. Об этом сообщается на странице палаты в Facebook.

По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14.07.2020 с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Таким образом апелляция отменила решение судьи первой инстанции Андрея Бицюка, который ограничился домашним арестом.

Напомним, 2 октября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили бывшего нардепа Максима Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет. За него внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 миллионов гривен. За него внесли залог.

20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. В тот же день на него надели электронный браслет.

Суд взыскал в пользу государства залог Микитася на более чем 81 миллион гривен.