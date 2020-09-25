также в разделеРелигия
Митрополит Иерусалимской Церкви объяснил, чем опасна глобализация 10
Ветеран АТО отмечает, что УПЦ говорит на неподконтрольных территориях и в Украине, чтобы остановить войну 17
Православная журналистка нуждается в помощи на лечение 10
В Запорожье в рамках экологической акции УПЦ утилизировала 200 кг батареек 10
В Святогорской лавре отпраздновали Собор Святогорских святых и 20-летие освящения Успенского собора 12
Митрополит Онуфрий расскажет, как правильно воспринимать скорби 12
В Мукачевской епархии УПЦ сняли видеоролик с призывом беречь жизни нерожденных детей 12
Митрополит Антоний объяснил, почему необходимо поститься 16
Нужно восстановить экономику Донбасса и «перебить» деньги, которые люди зарабатывают на войне – пресс-конференция «Люди мира» 34
«Люди мира» просят Зеленского обратиться к лидерам Нормандской четверки для установления мира на Донбассе 37
Диалог, политическая воля и взгляд в глаза – на форуме «Люди мира» нашли рецепты завершения войны на Донбассе 19
Митрополит Арсений рассказал, как общими усилиями приблизить мир в Украине 16
На Ровенщине активисты ПЦУ выселяют из дома священника УПЦ с семьей 88
В Мукачевской епархии братия просит помощи в восстановлении монастыря 18
Митрополит Антоний объяснил, как читать жития святых с пользой 51
Митрополит Антоний: Украинская Православная Церковь не просит оружия для войны, а просит Бога о мире 35
В сети появился фильм о семье священника УПЦ, который воспитывает 14 детей 18
В Черкасской области освятили обновленный храм УПЦ 12

В Свято-Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре УПЦ  состоялись торжественные богослужения по случаю праздника в честь Зимненской иконы Божьей Матери.

Фото: Волынская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, на праздник в Зимненский монастырь прибыло многочисленное духовенство и паломники из разных епархий Украинской Православной Церкви. 

После Литургии был совершен крестный ход с чудотворной Зимненской иконой Богородицы.

Владыка Павел передал всем благословение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и поблагодарил архиереев и духовенство за молитвы. Особые слова поздравления митрополит адресовал игуменье Стефане и сестрам Зимненской обители, которые несут здесь свое послушание. 

По преданию,  Зимненская икона Божией Матери, это та самая икона, которой Патриарх Цареградский благословил святого равноапостольного  князя Владимира на супружество с греческой царевной Анной.

Из летописи известно, что в 987 году, во время завоевания Корсуни, великий князь ослеп. В 988 году княжна Анна, будущая супруга князя Владимира, привезла по благословению цареградского Патриарха Николая на свой брак с князем икону Божией Матери греческого письма. Предание повествует также, что князь Владимир во время крещения в купели Херсонеса увидел сильное и необычное свечение от иконы, после чего прозрел.

Согласно преданию, эту святую икону равноапостольный князь Владимир передал в основанный им Зимненский Святогорский Свято-Успенский монастырь, после чего она стала называться Зимненской. Во время I-ой мировой войны зимненская игуменья Мария, вместе с с келейницей и благочинной вывезла икону в Житомир.

В 1995 г. икону крестным ходом перенесли в родную обитель. Накануне прибытия иконы в Зимнее, паломники видели в монастыре в полночь огненный столб над церковью Святой Троицы и слышали из храма пение «Херувимской». Решив, что в церкви совершается служба, они пошли туда, но оказалось, что храм закрыт. Во время крестного хода с иконой исцелилась от слепоты жительница с. Зимнее.

Исцеления и чудеса от иконы продолжаются до сегодняшнего дня. Зимненская икона Божьей матери известна своей способностью возвращать мир в семье, исцелять от бесплодия, болезней глаз и даже возвращать утраченное зрение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги