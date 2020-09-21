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Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО «Укрзализныця» на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.  Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях Укрзализныци и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

По состоянию на 9:00 21 сентября в Украине зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал, кого из жителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных Россией) после освобождения Донбасса может ждать амнистия. По его мнению, Россия сама себя загнала в ловушку с Минскими договоренностями. 

За 5 месяцев рейтинг президента Зеленского упал почти на 11%.

В Крыму 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи.

Главы министерств иностранных дел стран-членов Европейского союза не смогли договориться о санкциях против властей Беларуси на встрече 21 сентября. 

Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
ForUm

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