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Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО «Укрзализныця» на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО «Укрзализныця» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

Сотрудники СБ Украины, в рамках начатого уголовного производства, задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях Укрзализныци и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
ForUm

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