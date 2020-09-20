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Миллионы семей, мужчин и женщин, попросту «забыли» спросить, хотят ли они, чтобы их мир, который якобы слишком «патриархален», разрушили в угоду очередной модной политической фантазии о гендерной равенстве.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя присоединение Украины к «Партнерству Биарриц».

«Стамбульская конвенция Совета Европы неоднократно подвергалась критике со стороны консервативных европейских политических сил. Тем не менее, ее навязывание тем или иным странам продолжается, теперь через т.н. «Партнерство Биарриц», которое предполагает внедрение принципов, положенных в основу Стамбульской конвенции, а также принятие других законов для продвижения гендерной идеологии. Недавно статус официального участника Партнерства получила Украина.

Участники инициативы заявляют, что ее цель — повысить ответственность и объединить усилия международного сообщества для достижения гендерного равенства, в том числе за счет обеспечения всестороннего просвещения по вопросам «сексуальности и здоровых взаимоотношений» в школах, а также устранения «вредных гендерных стереотипов и социальных норм», включая идеи мужественности, которые «вредны для всех полов», — написал Владимир Легойда.

«С заявлением, продолжающим идеи, продвигаемые «Партнерством Биарриц», недавно выступил и генсек ООН Антониу Гутерреш, объявивший, что «результатом тысячелетия патриархата стал мир, в котором доминируют мужчины, и культура, в которой доминируют мужчины. Это наносит ущерб всем — женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам». Причем, он прямо связал пандемию COVID-19 c «тысячелетием патриархата», никак, впрочем, это не обосновав», — продолжил глава Синодального отдела.

Он отметил, что стремление к радикальному переустройству или, скорее, разрушению «патриархального» мира — одна из наиболее мощных тенденций современности. 

«Но, как известно, ломать легко, а строить гораздо труднее. Самое важное здесь то, что миллионы семей, мужчин и женщин, попросту «забыли» спросить, хотят ли они, чтобы их мир, который якобы слишком «патриархален», разрушили в угоду очередной модной политической фантазии о гендерной равенстве», — заключил Владимир Легойда.
ForUm

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