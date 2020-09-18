Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила распределение Украины на карантинные зоны.

Полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Соблюдение карантинных мероприятий необходимо в условиях пандемии COVID-19, однако некоторые представители органов местной власти хотят создать себе политическую рекламу, заявляя о слишком жестком карантине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Тернопольской области.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что имеет нормальную коммуникацию с западными партнерами и поддерживает их требование прозрачности работы конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В четверг, 17 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок предварительного расследования по делу, где подозреваемыми, в частности, является председатель Окружного административного суда Киева, его заместитель, другие судьи и адвокаты.

Договоренности лидеров Нормандского формата относительно обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам выполняет только Украина, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По состоянию на утро 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавируса, 3228 – за последние сутки.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали группу иностранцев-паломников на Закарпатье, а еще одного остановили на границе с Польшей.