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Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии Украинской правде.

«Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом. Сейчас рассматривается вопрос о переносе заседания», - сказала она.

Высший антикоррупционный суд перенес заседание о мере пресечения для народного депутата Александра Юрченко на 21 сентября на 15:00.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. 

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции »Слуга народа».

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко. 

Его исключили из фракции.  

Антикоррупционные органы будут просить суд взять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.
ForUm

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