Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии Украинской правде.
«Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом. Сейчас рассматривается вопрос о переносе заседания», - сказала она.
Высший антикоррупционный суд перенес заседание о мере пресечения для народного депутата Александра Юрченко на 21 сентября на 15:00.
Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко.
На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».
По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции »Слуга народа».
15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.
17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко.
Его исключили из фракции.
Антикоррупционные органы будут просить суд взять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время