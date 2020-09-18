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Полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий. В результате полицейские установили подозреваемого.

«В настоящее время известно, что накануне Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане «Казак». Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан «Edem». Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу», – говорится в сообщении.

По данным полиции, сегодня злоумышленника задержали. «Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов», – отметили в НПУ.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

 
ForUm

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