Соблюдение карантинных мероприятий необходимо в условиях пандемии COVID-19, однако некоторые представители органов местной власти хотят создать себе политическую рекламу, заявляя о слишком жестком карантине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Тернопольской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он подчеркнул, что благодаря карантинным мерам нашей стране удалось избежать тяжелых последствий первой волны пандемии коронавируса весной. Тогда было максимум до 300 новых больных в день.

«Из-за политических игр и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных городах, начали почему-то на словах воевать с центральной властью из-за того, что власть «закручивает гайки», и хотели смягчения карантина», - сказал президент.

Зеленский отметил, что политическая агитация перед местными выборами также влияет на рост количества больных в Украине.

«В селах, маленьких городках, если люди видят, что глава села, глава ОТГ, мэр выходит и говорит: я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, что нет ничего страшного, что можно день города проводить и собирать по 20-30 тысяч человек - люди видят, ориентируются и так себя ведут. Люди ориентируются на лидеров», - отметил глава государства.

Он отметил, что в таком случае ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост числа инфицированных в том или ином населенном пункте лежит на местной власти.

По словам президента, по сравнению с другими странами, в Украине действует довольно либеральный формат карантина. «Там, если человек без маски, - штрафуют прямо на улице, и не только штрафуют финансово, а иногда даже используют физическую силу», - отметил Зеленский.

Он отметил, что никаких компромиссов в вопросе карантинных мероприятий быть не может, ведь ценой такого компромисса могут стать утраченные человеческие жизни.

«Я ни на какие компромиссы ни с кем не шел бы, потому что компромиссы обернутся количеством заболевших, а результатом будет количество умерших людей», - сказал Зеленский.

Напомним, по состоянию на утро 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавируса, 3228 – за последние сутки.