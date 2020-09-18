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Президент Владимир Зеленский уверяет, что имеет нормальную коммуникацию с западными партнерами и поддерживает их требование прозрачности работы конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он заявил во время общения со СМИ на Ивано-Франковщине, отвечая на вопрос относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев, передает Укринформ.

«У нас есть нормальная коммуникация с западными партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии по САП, я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия внимательно работала... и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я разделяю их мнение, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть», - сказал Зеленский.

Он отметил, что «не обращает внимания» на заявления некоторых украинских политиков относительно возможной отмены безвиза из-за решения парламента относительно конкурсной комиссии по отбору главы САП.

«Я в принципе не комментирую заявления украинских политиков о том, где нет их полномочий. Они не могут нам ни предоставлять безвиз, ни отбирать его. Что касается украинских политиков. Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он – монарх Украины, хозяин Украины, хотя у этого человека было пять лет - отстроить Украину, показать, что он может сделать для своего народа», - отметил Зеленский.

17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП. 

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.
ForUm

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