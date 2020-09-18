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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на голосовании 3 ноября он сделает все, чтобы наказать Россию за вмешательство в американские выборы.

Об этом он сказал во время дебатов, которые организовал накануне в прямом эфире телеканал CNN, сообщает Укринформ.

«Мы знали об этом раньше, и я гарантирую вам, что знаю об этом сейчас, поскольку для меня возобновили (разведывательные. - Ред.) брифинги. Россияне до сих пор пытаются лишить наш избирательный процесс легитимности. Это факт», - подчеркнул кандидат от Демократической партии. В этой связи Байден отметил, что РФ «нарушает суверенитет» Соединенных Штатов.

Он пообещал, что в случае его победы на выборах Россия заплатит за это «реальную цену, и это будет экономическая цена».

 
ForUm

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