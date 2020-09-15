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Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко против Украины.

Об этом сообщается на странице сообщества Free Riff в Facebook.

«Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от господина Антоненко против Украины, поданное Дмитрием Круговым (адвокатом Антоненко, - ред.) от 23 июня 2020 года. Заявлению Antonenko vs Ukraine присвоен №29341/20», - отметил руководитель юридической фирмы «Смысл консалтинг», участвующей в защите Антоненко, Леонид Маслов.

Юристы разъяснили некоторые тезисы заявления. В частности, указано, что Антоненко был задержан фактически 12 декабря 2019 г. не позднее 15:10, однако время задержания было задокументировано как 23:05. При этом задержание проводилось со ссылкой на постановление следственного судьи, которое огласили в 18:40.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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