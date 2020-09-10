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В рейтинге экономических свобод Украина  поднялась с 138 на 131 место, однако остается единственной экономически несвободной европейской страной в списке. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Fraser Institute.

Украина выделена на карте красным цветом наряду с африканскими странами, Ираком, Ираном, Китаем, Индией и Венесуэлой, которая оказалась на последнем, 162 месте. Самым высоким уровень экономической свободы Украины был в 2011 и 2012 годах, однако за всю свою историю страна ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран. Соседями по рейтингу Украины являются Пакистан (129), Тунис (130) и Таджикистан (132).

Традиционно, всемирный рейтинг экономической свободы возглавили Гонконг и Сингапур. Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а после этого поднялась до уровня преимущественно свободных стран, где находится и сейчас. Однако ее позиции ухудшились, с 59 по 77 место в рейтинге.

Россия долго считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Но в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла из четвертого квартиля в третий, где и остается до сегодня (89-е место в мире). Образцом среди постсоветских стран является Эстония, которая находится в экономически самой свободной группе с 2000 года. А стартовала она в рейтинге со второго квартиля (преимущественно свободные страны) в результате либеральных реформ, проведенных в 90-е годы.
ForUm

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