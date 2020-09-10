Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко опровергает какое-либо давление на него лично или на других членов ВСП.

В интервью агентству Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о том, оказывается ли влияние или давление на него лично как главу ВСП или на его коллег – членов Совета в принятии каких-либо решений, Овсиенко сказал: «Мне лично о давлении не известно». «В отношении меня лично ни политического, ни экономического, ни физического, ни какого-либо другого давления не было. Я с этим не сталкивался. Из известных мне источников могу сказать, что такого давления на членов ВСП также не было», - сказал он.

При этом глава ВСП добавил, что «если правоохранительные органы владеют более полной информацией по этому поводу, то это уже их компетенция».

Отвечая на вопрос о том, готовы ли члены ВСП сотрудничать со следствием в рамках дела судей Окружного административного суда Киева, поскольку ранее уже вызывались на допросы в качестве свидетелей, Овсиенко указал: «Конечно, члены ВСП, как и обычные граждане, обязаны выполнять требования закона и Уголовного процессуального кодекса».

При этом он добавил, что вопрос личного отношения членов ВСП к вызовам на допрос является личным делом членов ВСП.

Также Овсиенко не стал говорить, вызывались ли члены ВСП на допрос повторно и добавил, что реакции Офиса генпрокурора на заявления членов ВСП о первом вызове как о давлении на них пока не последовало.

Напомним, ранее Высший совет правосудия не поддержал отстранение от правосудия судей Окружного админсуда Киева Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко.

Также Высший совет правосудия вернул ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.