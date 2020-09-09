На Донбассе в среду могут начаться боевые действия, Украина срывает перемирие. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

«Украина срывает перемирие на Донбассе. По крайней мере, на данную минуту все выглядит именно так, и уже 9 сентября на Донбассе могут возобновиться боевые действия, повлекшие новые смерти. По сути, импотентная позиция Киева в Минске может закончиться срывом перемирия, что может привести к многочисленным жертвам.

Конфликтная ситуация возникла вокруг поселка Шумы в серой зоне. Украина уже после подписания соглашения о перемирии от 22 июля 2020 года возвела в этой деревне укрепления. Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что дает Украине время до утра 8 сентября, чтобы военные разобрали укрепления, иначе Донецк угрожал разрушить их артиллерией. В итоге обстрел «ДНР» отложила до среды.

Министр иностранных дел непризнанной «ДНР» Наталья Никонорова в своем письме спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау пишет, что республика пошла на уступки, получив письмо от Леонида Кравчука, которое, к слову, пришло с приличным опозданием. В итоге, Донецк ждет, что сегодня до 22:00 по киевскому времени Украина подтвердит факт демонтажа нарушающих условия перемирия сооружений.

Интересно, что у Киева было достаточно времени на демонтаж. Вопрос рассматривался на заседании ТКГ 2 сентября, что отображено в итоговом протоколе заседания. Вчера Никонорова в комментарии изданию «ДАН» заявила, что представители «Народной милиции ДНР» отмечают определенную активность украинских военных в районе фортификационных сооружений около поселка Шумы, но «ДНР» неизвестно, что именно собирается предпринять украинская сторона и направлена ли данная активность на демонтаж сооружений или, наоборот, на их укрепление».

«Что из этого следует? Напряжение на Донбассе нарастает. Завтра в 10 утра в районе Шумов могут возобновиться боевые действия. Украинская делегация в ТКГ ничего внятного по вопросу нарушений Киевом условий перемирия сказать не может. Возникают подозрения, что идет целенаправленная политика срыва перемирия. Зачем? Этот вопрос, наверняка, касается внутренней ситуации в Украине. Вот только что скажут жители Донбасса, если завтра там опять начнет стрелять артиллерия?» - отметил эксперт.



