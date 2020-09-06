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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о начале финального этапа поднятия и отбуксирования танкера Delfi, который затонул.

Об этом он написал в Facebook.

Криклий отметил, что все испытания завершены, а экологическое состояние удовлетворительное.

По его словам, все готово для заключительной операции, которая включает следующее:

откатку воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на земле;

испытание водотечности;

перемещение на глубину;

заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном Атлас-4;

уверенность в возможности перехода из акватории и переход.

Ранее, 26 августа, танкер после нескольких неудачных попыток наконец поставили на киль.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера. 26 августа судно поставили на киль.
ForUm

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