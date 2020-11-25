В Министерстве инфраструктуры опровергли информацию о возможном увольнении руководителя ведомства Владислава Криклия, опубликованную Украинской правдой со ссылкой на собственный источник в правительстве.

«Это слухи, мы не комментируем слухи. Очень жаль, что это дает «Украинская правда» со ссылкой на слухи. И указывает на одного министра, не говоря о других. Министр работает, нужно много работать - сами видите, какая ситуация в стране», - сказала пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова в комментарии Радио Свобода.

По данным Украинской правды, в правительстве хотят уволить нескольких министров, в частности, Владислава Криклия. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко якобы предлагает назначить на эту должность действующего председателя Укравтодора Александра Кубракова.

Криклий работает в должности министра инфраструктуры с 29 августа 2019 года.