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В Министерстве инфраструктуры опровергли информацию о возможном увольнении руководителя ведомства Владислава Криклия, опубликованную Украинской правдой со ссылкой на собственный источник в правительстве.

«Это слухи, мы не комментируем слухи. Очень жаль, что это дает «Украинская правда» со ссылкой на слухи. И указывает на одного министра, не говоря о других. Министр работает, нужно много работать - сами видите, какая ситуация в стране», - сказала пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова в комментарии Радио Свобода.

По данным Украинской правды, в правительстве хотят уволить нескольких министров, в частности, Владислава Криклия. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко якобы предлагает назначить на эту должность действующего председателя Укравтодора Александра Кубракова.

Криклий работает в должности министра инфраструктуры с 29 августа 2019 года.
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