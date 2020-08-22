Экс-представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер считает, что если протестующие в Беларуси не достигнут своих целей, это будет иметь негативные последствия для Украины.

Об этом он сказал Голоса Америки.

«Если Беларуси удастся устоять, люди в России начнут спрашивать: "А может, и нам удастся? "Протестующие в Хабаровске скажут: "У них получилось, поэтому мы будем продолжать протесты», - сказал американский дипломат.

Волкер считает, что от развития ситуации в Беларуси зависит и Украина.

«Если же Беларусь поддастся, это затянет кольцо вокруг Украины еще больше, и это точно не в интересах Украины. Поэтому солидарность и поддержка Беларуси со стороны Украины - это очень важно», - пояснил Волкер.

Напомним, Лукашенко привел войска в полную боевую готовность.